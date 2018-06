Gewapende overvallers vallen Gamma binnen 30 juni 2018

02u43 1 Oostende Twee gemaskerde, gewapende mannen zijn gisteren net voor het openingsuur de Gamma-vestiging in de Nieuwpoortsesteenweg binnengevallen. Ze bedreigden het personeel en gingen aan de haal met enkele duizenden euro's uit de kluis.

De overvallers bedreigden de twee aanwezige personeelsleden, knevelden hen en eisten de inhoud van de kluis. Na enkele minuten sloegen ze op de vlucht met enkele duizenden euro's. Ze namen de benen via de nooddeur achteraan de zaak en sprongen daar vermoedelijk in een vluchtwagen. De politie kwam onmiddellijk ter plaatse, maar kon de daders niet meer aantreffen. Volgens bronnen spraken de overvallers in het Nederlands met een Frans accent. De gechoqueerde personeelsleden werden psychologisch bijgestaan door de dienst slachtofferhulp van de politie en legden gisteren in de voormiddag nog verklaringen af. Ze waren ongedeerd. Het labo van de federale gerechtelijke politie ging eveneens ter plaatse voor een sporenonderzoek. De directie van Gamma wil niet reageren en wacht het onderzoek af. "Onze aandacht gaat nu vooral uit naar ons personeel", klinkt het. Hoeveel de buit precies bedraagt, is niet duidelijk. Het filiaal in Oostende bleef gisteren de hele dag gesloten. (BBO)