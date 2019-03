Gevaarlijke vliegtuigbom ontmanteld door DOVO, bewoners terug naar huis Bart Boterman

26 maart 2019

12u22 14 Oostende Door het aantreffen van een Engelse vliegtuigbom zijn dinsdagmiddag 43 mensen geëvacueerd uit de woontorens bij de Hendrik Baelskaai in Oostende. De bom kwam bloot te liggen op een naastgelegen werf. Vooraleer DOVO het springtuig kon ontmantelen, moest eerst de hele buurt worden ontruimd.

Volgens politiecommissaris Carlo Smits werd het springtuig van 250 kilo maandag al aangetroffen bij graafwerken langs de Hendrik Baelskaai. “Er werd gedacht dat het om een obus ging, zonder veel gevaar. DOVO zou de obus maandagmorgen ophalen, maar toen werd duidelijk dat het om een heel ander kaliber ging”, vertelt Smits. Het betrof een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog van 250 kilo zwaar, waarvan het ontstekingsmechanisme nog intact was. Politie, burgemeester, brandweer en DOVO besloten een perimeter in te stellen van 500 meter diameter, inclusief enkele woontorens op de Hendrik Baelskaai en bedrijven.

In totaal werden volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) 43 personen geëvacueerd. Onder hen Lieven Vanthuyne. “Ik was samen met mijn echtgenote naar de supermarkt. Toen we terugkwamen, mochten we niet meer naar ons appartement. Met een lijnbus zijn we vervolgens naar Duin en Zee overgebracht, samen met een twintigtal anderen. We zijn werden heel goed opgevangen met koffie en koekjes. We kregen telkens updates van de situatie, dus dat stemt ons tevreden”, reageert Lieven Vanthuyne.

Andere geëvacueerde personen besloten om zelf kort onderkomen te zoeken. Na alle evacuaties, rond 13.45 uur, kon DOVO beginnen met het ontmantelen van de vliegtuigbom. “We zijn erin geslaagd om het ontstekingsmechanisme uit de bom te draaien. Was dat niet gelukt, hadden we het ontstekingsmechanisme eraf moeten zagen. Dat zou meer voeten in de aarde hebben gehad, maar was dus niet nodig. Het verwijderde ontstekingsmechanisme is vervolgens gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De bom zelf is nog gevuld met springstof, maar kan niet meer ontploffen”, vertelt operatieleider Daniël Derde van DOVO. Volgens hem duurde de ontmanteling een kwartier, maar waren alle voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

“Een perimeter van 500 meter bij dergelijke kalibers van vliegtuigbommen is nodig. Een ontploffing zou een krater van zeven meter diep kunnen veroorzaken, maar de impact is steeds tot veel verder te voelen. Bij ontploffing kunnen ramen tot op 250 meter aan diggelen worden geblazen”, aldus operatieleider Daniël Derde van DOVO. De bom werd overgebracht naar het militair domein in Meerdaal om vernietigd te worden. Rond 14 uur konden alle bewoners terug naar huis.