Geurhinder in Westerkwartier: niet gevaarlijk, oorzaak onbekend Bart Boterman

10 januari 2019

13u37 0 Oostende De brandweer was woensdagavond drie uur in de weer voor geurhinder in de buurt van de Werkzaamheidstraat in het Westerkwartier in Oostende. De geur steeg op uit de rioolputjes in heel wat huizen waardoor de brandweer meerdere oproepen kreeg.

“We zijn ter plaatse gegaan met meetapparatuur. In verschillende huizen en riolen zijn metingen uitgevoerd, maar gevaarlijke of explosieve stoffen zijn niet waargenomen”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. De oorzaak van de geurhinder is moeilijk te achterhalen. “Wellicht heeft iemand een product geloosd in de rioleringen. Maar welk product dat was en op welke locatie, blijft gissen gezien de rioleringen met elkaar verbonden zijn”, aldus Van der Veken.

De brandweer was rond 18.30 uur ter plaatse en vertrok rond 21.30 uur. Er kon niets ondernomen worden om de geurhinder te bestrijden. Intussen zou het probleem van de baan zijn omdat het product genoeg verdund is door de doorstroming in de rioleringen.