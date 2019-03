Getuigen verklaren hoe financieel dossier Oostendse ex-vrederechter tot stand kwam Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

15u31

Bron: Belga 0 Oostende Twee ambtenaren van de federale overheidsdienst financiën hebben vrijdag aan het hof van beroep in Gent uitgelegd hoe het financiële fraudedossier rond Guido De Palmenaer, de voormalige vrederechter in Oostende, tot stand kwam. De man wordt beschuldigd van het witwassen van geld via Luxemburgse en Zwitserse rekeningen en successiefraude .

In januari 2014 viel de politie massaal binnen in het appartement van de vrederechter in Oostende en in het vredegerecht zelf. Tijdens de invallen vonden de speurders in een kluis grote sommen cash geld met Zwitserse wikkels . Op basis daarvan besloten de speurders en de BBI een fiscaal onderzoek te voeren. Daaruit bleek dat De Palmenaer jarenlang rekeningen had in Luxemburg en Zwitserland.

De zaak werd afgesplitst van het zogenaamde ‘moederdossier’, waarin De Palmenaer onder meer beticht wordt van valsheid in geschrifte, diefstal van kwetsbare personen en passieve omkoping. Het hof van beroep in Gent wilde door het horen van twee ambtenaren van de federale overheidsdienst financiën meer verduidelijking. Volgens hen beschikten zij over het andere strafdossier en onderzochten zij het fiscale luik waar volgens hen ernstige aanwijzingen waren van witwas, successiefraude en fiscale fraude. De adviseur-generaal besliste daarom dat er een overleg moest komen met het parket om te beslissen wie wat voor zijn rekening zou nemen. Dat overleg gebeurde op 1 december 2017. Van instructies van de toenmalige staatssecretaris van fraudebestrijding John Crombez heeft de adviseur-generaal naar eigen zeggen absoluut geen weet. De fiscale zaak wordt gepleit op 17 mei.