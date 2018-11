Getuige achtervolgt flessentrekster 07 november 2018

De politie is gisteren rond 14 uur vergeefs op zoek gegaan naar een vrouw die zich schuldig maakte aan flessentrekkerij. Ze ging 's middags voor 44 euro eten in een restaurant in de Vindictivelaan in Oostende en verliet de zaak nadien zonder te betalen.





Een getuige zette de achtervolging in, maar volgens de politie sloeg de vrouw naar de getuige en zette ze het op een lopen. (BBO)