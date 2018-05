Gestraft voor vier gsm-diefstallen 23 mei 2018

02u45 2

Twee illegale dieven kregen 1 jaar en 18 maanden cel voor een reeks diefstallen in Oostende op 26 augustus vorig jaar.





De politie werd toen opgeroepen naar de Delhaize waar Krimo R. en Ibrahim M. voor moeilijkheden zorgden. De politie fouilleerde hen en haalde liefst 4 gsm's uit hun zakken. Plots ging de telefoon over en nam de agent op. Aan de andere kant van de lijn hing een jongeman die de agenten vertelde dat hij net beroofd was bij het uitgaan. Uit onderzoek bleek dat de twee illegalen die dag op het strand nog meerdere diefstallen pleegden, waarbij ze nog gsm's, een horloge en een selfiestick buitmaakten. Ze ontkenden de diefstallen niet.





(JHM)