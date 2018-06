Gestraft voor heroïnegebruik tijdens zwangerschap 26 juni 2018

02u44 2

Een koppel is door de Brugse strafrechter gestraft omdat de twee bleven heroïne gebruiken tijdens de zwangerschap. C.B. kreeg de drug toegediend van haar vriend R.B., die nu al een tijdlang in de cel zit en ervan verdacht wordt al veel langer heroïne en cannabis te dealen in Oostende. Het kind van de twee kwam begin mei zes weken te vroeg op de wereld via een keizersnede. "Ik vraag me af wat daarvan de oorzaak is", sneerde de rechter. "Medisch of door de drugs? Wie zal het zeggen? Dat kind is al verslaafd nog voor het ter wereld is gekomen. Echt schandalig" R.B. kreeg 30 maanden cel en moet 12.500 euro drugsgeld terugbetalen. Zijn vriendin, de moeder van het kind, kreeg 12 maanden cel en haar broer 8 maanden. (JHM)