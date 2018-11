Gestorven na ongelukkige val EX-UITBATER VAN FRITUUR PATATJE LANDT MET HOOFD TEGEN MUURTJE BART BOTERMAN

28 november 2018

02u24 0 Oostende De 65-jarige Jef Sanctorum uit Oostende is om het leven gekomen na een val vlak bij zijn flat. Hij viel met zijn hoofd tegen een muurtje. Jef was 22 jaar lang de uitbater van frituur Patatje in de Torhoutsesteenweg. Anderhalf jaar geleden ging hij met pensioen. "Veel heeft hij er niet van kunnen genieten", zucht schoonbroer Yves.

Jef Sanctorum ging vrijdag overdag iets drinken in het centrum van Oostende. Hij kwam er vrienden tegen en bleef wat langer dan voorzien. "Rond 21.30 uur besliste Jef om naar huis te gaan. Omdat hij geen risico wilde nemen, koos hij er wijselijk voor om zijn auto te laten staan. Hij nam een taxi naar huis", vertelt zijn aangeslagen schoonbroer Yves Deckmyn, uitbater van de platenzaak Compact Center in Oostende. De taxichauffeur voerde hem tot vlak bij de toegangsdeur van zijn appartementsgebouw langs de Koninklijke Baan. Maar vier meter van zijn voordeur werd Jef even later levenloos aangetroffen.





"Jef moet gevallen zijn, want hij belandde met zijn hoofd tegen een muurtje. Wellicht was mijn schoonbroer op slag dood. Onze familie vernam het nieuws vrijdagavond nog en dat sloeg in als een bom. We zien diep bedroefd", aldus Yves namens de familie. Van kwaad opzet wordt niet uitgegaan. "Jef werd de laatste tijd soms duizelig en moest zich dan even vasthouden om te bekomen. Dat had hij ons al verteld. Maar was het daardoor? Of is hij stomweg gevallen? We weten het niet en zullen het ons wellicht blijven afvragen", getuigt Yves.





Met hart en ziel

De naam Jef Sanctorum doet bij niet zo veel Oostendenaars een belletje rinkelen, maar de man was 22 jaar lang uitbater van de bekende frituur Patatje in de Torhoutsesteenweg. De kans is groot dat hij ooit uw frieten bakte. "Hij runde zijn zaak met hart en ziel en kwaliteit stond voor hem voorop. Anderhalf jaar geleden ging Jef met welverdiend pensioen en verkocht hij de zaak. Maar van zijn pensioen heeft hij amper kunnen genieten", zucht Yves. Jef had twee zussen en een broer, Ingrid, Tania en Franky. "Een echtgenote of kinderen had hij niet. Jef leidde een happy single leven en werkte keihard. Een relatie was moeilijk in te passen in zijn ritme. Maar hij had het er ook niet moeilijk mee", aldus Yves.





Yves beschrijft zijn schoonbroer als de rustigheid zelve en toch recht voor de raap. "Conflicten had hij nooit. Als er iets was, praatte hij erover. Om een voorbeeld te geven, Jef had 22 jaar lang hetzelfde personeelslid in de frituur. Dan ben je een goede baas en een goed mens", aldus Yves.





De uitvaart van Jef vindt plaats op dinsdag 4 december om 10.30 uur in V.L.C. De Geuzetorre in de Kazernelaan in Oostende.