Gestolen Mercedes van Ludwig (76) teruggevonden, maar na 11 maand heeft hij hem nog steeds niet terug Bart Boterman en Timmy Van Assche

19 februari 2019

16u53 0 Oostende Ludwig Picard (76) uit Oostende is diep gefrustreerd. Een man ging in februari vorig jaar aan de haal met zijn Mercedes CLK200 en probeerde de wagen op Ludwigs naam te verkopen aan een autohandelaar. Elf maanden na de inbeslagname door het parket heeft Ludwig zijn auto nog steeds niet terug. “Ik word er moedeloos van. Het is mijn wagen en ik wil hem terug”, zegt Ludwig.

Oostendenaar Ludwig Picard zou in februari vorig jaar zijn auto verkopen aan een man die hij leerde kennen aan het Bredene Shopping Center in de Brugsesteenweg. “Hij had mij eerder al een paar keer geholpen met aankopen in de wagen te stoppen. Op een dag vroeg hij of mijn auto te koop was. Hij stelde een goede prijs voor en ik ging akkoord. Een goede deal, dacht ik”, getuigt Ludwig. De koper vroeg echter of hij de auto van Ludwig mocht lenen om naar de bank te rijden. “Voor ik het wist zat hij achter het stuur en reed hij ‘naar de bank’. Ik heb hem niet meer teruggezien”, gaat Ludwig verder.

Vervalste handtekening

Na de aangifte bij de politie van Oostende stond de Mercedes geseind. De wagen dook eind maart vorig jaar op bij een garagist uit Maldegem, die de wagen wilde inschrijven. “Wat bleek? De dief had mijn Mercedes op mijn naam verkocht aan de autohandelaar. Zelfs mijn handtekening was vervalst!”, getuigt Ludwig. Hij hoopte om snel met de Mercedes naar huis te kunnen rijden, maar de auto is al 11 maanden in beslag genomen. Het parket geeft de wagen niet vrij, dus blijft die geparkeerd bij de garagist.

Volgens het parket van Brugge is de zaak niet zo eenvoudig als het lijkt. “De zaak is nog volop in onderzoek en er moeten nog verhoren afgenomen worden. Het gaat niet om een eenvoudige diefstal, maar om een complex dossier van misbruik van vertrouwen, oplichting en valsheid in geschrifte”, zegt procureur Fien Maddens van parket Brugge.

“Als de garagist de wagen ter goeder trouw aan een correcte prijs heeft gekocht, zou hij er ook aanspraak op kunnen maken. Mijnheer Picard heeft zijn wagen dan weer verkocht, maar kreeg zijn geld niet. Aan wie de wagen uiteindelijk toebehoort, zal mogelijk zelfs op de burgerlijke rechtbank afgehandeld moeten worden”, besluit Fien Maddens.