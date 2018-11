Gestolen kluis Panos teruggevonden in vijver 06 november 2018

02u24 1

Een alerte wandelaar heeft gisterenvoormiddag een opmerkelijke vondst gedaan aan de oever van de grote vijver in het Maria-Hendrikapark in Oostende. Rond 10.45 uur zag de getuige een kluis liggen en dus werd de politie opgebeld. "Na onderzoek blijkt het om de kluis te gaan die zaterdagmorgen werd gestolen uit een horecazaak in het station van Oostende", zegt commissaris Carlo Smits. Uit broodjeszaak Panos stal een inbreker namelijk rond 5 uur 's morgens de kluis nadat hij had ingebroken. De inhoud bedroeg enkele duizenden euro's, de recette van drie dagen. De inbreker nam ruim zijn tijd en was duidelijk herkenbaar op camerabeelden. Na de inbraak dumpte hij de kluis dus in de vijver bij het Maria-Hendrikapark. Of het geld nog in de kluis zat, is niet duidelijk. "Dat behoort tot het geheim van het onderzoek", aldus Smits. De kluis wordt onderworpen aan een sporenonderzoek. Ook in juli werd ingebroken in de Panos en een kluis met 6.000 euro ontvreemd. De politie kon toen de dader oppakken. De man werd intussen veroordeeld door de strafrechter. (BBO)