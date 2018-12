Gestolen bestelwagen Vishandel Luk aangetroffen... bij woonst van verdachte Bart Boterman

24 december 2018

17u18 0 Oostende De bestelwagen die donderdagmorgen werd gestolen bij Vishandel Luk op de Groentemarkt in Oostende is teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brugge. De bestelwagen stond in de Kwekerijstraat in Oudenburg, bij de verdachte.

Het was op zondag rond 6 uur ‘s morgens toen de bestelwagen werd gestolen. De zaakvoerder van Vishandel Luk was net zijn bakken met vis en schaaldieren aan het uitladen. Toen hij met enkele bakken naar binnen ging, liet hij de sleutels op het contact zitten. Enkele ogenblikken later was de bestelwagen verdwenen.

Op camerabeelden is te zien hoe twee daders naar de wagen wandelden en wegreden. De politie kwam ter plaatse en opende een onderzoek. Het voertuig werd aangetroffen in de Kwekerijstraat in Oudenburg, bij de woonst van een van de verdachten. De man werd meegenomen voor verhoor en de bestelwagen getakeld. “Het onderzoek moet de ware toedracht van de feiten nog uitwijzen”, kan het parket kwijt over de zaak.