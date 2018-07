Gesmaakte KVO-fandag op zeedijk 09 juli 2018

KV Oostende heeft er weer een gesmaakte fandag opzitten. De eerste editie in 2014 vond nog plaats in het eigen stadion, maar sinds 2015 vormt de zeedijk het decor. Net als de voorbije jaren had het evenement geluk met het stralende zomerweer. Duizenden wandelaars brachten een bezoekje aan de tientallen stands en kraampjes of leefden zich uit tijdens een van de spelletjes. Uiteraard draait een fandag om het ontmoeten van de KVO-spelers. Gert Verheyen, de nieuwe trainer, was een van de nieuwe gezichten die veel bekijks had. De coach had het druk met handtekeningen zetten. "De supporters steunen ons tijdens het seizoen, dan is het ook logisch dat je iets voor hen terugdoet", vindt Verheyen. "Voor mij is dit een leuke kennismaking met Oostende. De fandag is goed georganiseerd en dat maakt het voor de fans, maar ook voor de sportieve staff aangenaam."





Verdediger Brecht Capon kent de fandag ondertussen goed, want hij begint aan zijn vierde seizoen in Oostende. "De fandag blijft een leuk evenement: je leert nieuwe mensen kennen, maar ziet ook bekende gezichten terug. Dankzij het goeie weer is dit een tof event voor de trouwe fans, maar ook voor toeristen."





Uiteindelijk werden alle spelers voorgesteld tijdens een grote parade. KV Oostende begint op 28 juli aan het nieuwe seizoen met een thuismatch tegen Moeskroen. Meer info en tickets op www.kvo.be. (TVA)