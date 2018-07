Geseinde man zorgt voor problemen in gokkantoor 26 juli 2018

02u30 0

De politie ging dinsdag rond 20.40 uur ter plaatse voor moeilijkheden in het gokkantoor Ladbrokes in de Langestraat in Oostende. Een man maakte er amok. Toen de patrouille ter plaatse kwam, bleek de onruststoker bovendien meerdere malen geseind te staan. Hij had eveneens een kleine hoeveelheid drugs bij zich. De man werd opgepakt voor verhoor en kreeg een pv. (BBO)