Geseinde man opgepakt en naar gevangenis gebracht 14 mei 2018

Een politiepatrouille zette zaterdagnacht de achtervolging in op een 25-jarige Oostendenaar die geseind stond ter gevangenneming. De man werd rond 2 uur herkend in de Nieuwlandstraat. Na een korte achtervolging slaagde de patrouille erin de man op te pakken. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en na een bezoek aan het cellencomplex in Oostende overgebracht naar de gevangenis. Waarvoor de man naar de gevangenis moest, is niet bekend. (BBO)