Gereedschappen gestolen uit bestelwagen in Baanhofwijk BBO

07 april 2019

20u41 0 Oostende In de Baanhofstraat in Stene bij Oostende zijn werkgereedschappen uit een geparkeerde bestelwagen gestolen.

Dat stelde de eigenaar zaterdagavond rond 18.20 uur vast. De bestelwagen werd opengebroken. Wanneer de diefstal zich precies voltrok, is niet geheel duidelijk. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en stuurde later het labo vast voor een sporenonderzoek.

Zondag rond 10.25 uur stelde ook een eigenaar van een BMW vast dat werd ingebroken in zijn auto, in de Koninginnelaan in Oostende. Er was een raam ingeslagen maar bleek niets gestolen.