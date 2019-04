Gemiddelde prijs van kustappartement daalt licht: “Te veel oude flats worden op de markt gedumpt” Timmy Van Assche

10 april 2019

18u34 2 Oostende De gemiddelde prijs voor een appartement aan de kust daalt voor het eerst sinds 2014. Ook de prijs voor een dijkappartement is gedaald. Dat blijkt uit de jongste Kustbarometer van het notariaat. Maar bouwheer Bart Versluys nuanceert de cijfers. “Er worden veel oude appartementen op de markt gedumpt. En dat zal blijven duren zolang de wet op het mede-eigendom niet verandert.”

Een appartement in een van onze kustgemeenten kostte in 2018 gemiddeld 259.456 euro, precies 2,4 procent minder dan in 2017. Maar het Notariaat voegt eraan toe dat de daling volgt op een stijging van meer dan 5 procent in 2017. Een appartement aan zee is ook nog steeds zo’n 40.000 euro duurder dan een appartement in de rest van ons land. De gemiddelde prijzen in de kustgemeenten schommelen tussen 161.000 en 474.000 euro. De duurste stekjes vind je in – o verrassing – Knokke. De goedkoopste moet je zoeken in Westende bij Middelkerke. Ook in De Panne en Blankenberge duiken de gemiddelde prijzen onder de 200.000 euro. In Oostende tel je gemiddeld 217.369 euro neer voor een gewoon appartement, 304.600 euro voor een dijkappartement.

Dijkappartementen

In 2018 kostte een dijkappartement gemiddeld 320.000 euro, een daling van 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde prijzen schommelen tussen de 220.000 en 691.000 euro. De dijkappartementen van De Panne, Westende, Middelkerke en Blankenberge kosten gemiddeld minder dan 250.000 euro. Maar Koksijde en Oostende tekenen na twee opeenvolgende jaren van daling een forse stijging van de gemiddelde dijkappartementenprijs: respectievelijk 14 procent en 13,2 procent, of een stijging naar 284.712 en 304.600 euro.

“Lage prijzen opportuniteit”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke bekijkt die lage prijzen positief. “Er staat heel wat te veranderen in Westende, waaronder infrastructuurwerken en een nieuwe dijk. De lage prijzen zijn een erfenis van de jaren 60 en 70 en een gevolg van de bouwmaffia van weleer. In Westende heb je flatjes van ocharme 20 vierkante meter. Maar daar zullen we iets aan doen. Zo hebben we beslist dat nieuwe appartementen minstens 60 vierkante meter groot moeten zijn. Wij onderzoeken of we kunnen premies verlenen wanneer twee van die kleine flatjes worden samengevoegd. Kortom: de lage prijzen van vandaag zijn interessant met het oog op de toekomst.”

“Oude flats halen prijzen naar beneden”

Bouwheer Bart Versluys, bekend van de nieuwe projecten op Oosteroever, nuanceert de cijfers. “De daling van de prijzen is relatief”, zegt Versluys. “De prijzen van nieuwbouwprojecten dalen zeker en vast niét. Maar er worden gewoon veel te veel oude appartementen op de markt gedumpt. Die oude flats voldoen niet meer aan de hedendaagse normen: lage plafonds, kleine terrassen, geen parking en ga zo maar door. Je kan je ook vragen stellen bij de veiligheid. Het grote probleem ligt hem bij de wet op het mede-eigendom. Bij afbraak en wederopbouw van een appartementsgebouw moet elke eigenaar akkoord gaan. Er moet maar één iemand niet akkoord gaan en een nieuw project is van de baan. Dan zijn er natuurlijk mensen die van hun oud appartement af willen, waardoor de prijzen almaar kelderen. De wet op het mede-eigendom moet dringend aangepast worden zodat maar 80 procent van de eigenaars akkoord moet gaan. Zoniet blijf je met een sterk verouderd patrimonium achter met hoge algemene kosten.”

Meeste transacties in Oostende

Zowat veertig procent van alle vastgoedtransacties vinden plaats in zowel Oostende als Knokke. Sterker nog: Oostende blijft koploper en kent in 2018 het grootste marktaandeel met 20,4 procent. Dat is op zich al een stijging tegenover 2017, toen het marktaandeel 19,7 procent bedroeg. “Ik schrik daar niet van”, vervolgt Versluys, die vooral in Oostende en Knokke actief is. “Oostende biedt veel opportuniteiten. Er staan veel grote projecten op stapel en dat lokt veel interesse. En in een stad waar veel te beleven valt, komen sowieso nieuwe mensen. Ze geloven in hun investering, zowel om te wonen als voor een tweedeverblijf.” De kustgemeenten met het laagste aantal vastgoedtransacties aan de kust zijn Zeebrugge (2,3 procent) en Westende (3,4 procent).

Gemeente - prijs appartement - prijs dijkappartement

De Panne - 186.469 - 222.477

Koksijde - 261.007 - 284.712

Nieuwpoort - 281.969 - 406.080

Westende - 161.700 - 225.333

Middelkerke - 198.156 - 217.490

Oostende - 217.369 - 304.600

Bredene - 210.473 - geen dijk

De Haan - 233.316 - 361.811