Gemeenteraadsleden krijgen chocolade om ongelijkheid te ervaren Leen Belpaeme

25 maart 2019

19u02 0 Oostende In navolging van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart, organiseerde de voorzitter van de gemeenteraad in Oostende, Wouter De Vriendt, voorafgaand aan de gemeenteraad een experiment.

De gemeenteraadsleden die binnenkwamen in de raadszaal kregen willekeurig een stuk chocolade. Het ene stuk was echter groter dan het andere. Het is puur toeval dat bepaalde wie een klein of een groot stuk chocolade kreeg. “Met deze actie willen we de gemeenteraadsleden op een ludieke manier doen ervaren hoe het is om ongelijk te worden behandeld. Discriminatie zorgt ervoor dat mensen aan de startmeet ongelijk behandeld worden. Dit is slecht voor een samenleving en mogen we nooit aanvaarden”, licht De Vriendt de actie toe. Die kadert in een project van de Dienst Samenleven en Unia. Ook in andere steden worden gelijkaardige acties gevoerd.