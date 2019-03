Gemeenteraad keurt drie zones goed waar honden dan toch het ganse jaar de hele dag welkom zijn Leen Belpaeme

27 maart 2019

17u19 0 Oostende De gemeenteraad van Oostende heeft een amendement goedgekeurd bij het nieuwe reglement voor honden op het strand waardoor baasjes het ganse jaar door ook overdag terecht kunnen met hun hond in drie specifieke zones.

Vanaf 1 oktober tot en met 31 maart is het strand volledig toegankelijk voor honden en hun baasjes. Het stadsbestuur kondigde eerder al aan dat honden in de maanden april, mei, juni en september welkom blijven voor 10 uur en na 18.30 uur. In de vakantiemaanden juli en augustus kunnen viervoeters voor 10 uur en na 20 uur terecht op het strand. Er werd uiteindelijk nog een wijziging voorgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad waarbij honden op drie locaties het ganse jaar door de hele dag mogen ravotten. Dit kan vanaf strandhoofd 5 op de Oosteroever tot aan de grens met Bredene, op het Klein Strand tussen het Westerstaketsel en de Westelijke Strekdam en op het strand vanaf de Westlaan tot aan de grens met Middelkerke.