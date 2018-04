Gemeente brengt hulde aan overleden vissers en zeelui 03 april 2018

Op paasmaandag vindt in Oostende traditioneel de hulde voor alle vissers en zeelui die op zee zijn gebleven plaats.

Niet enkel vissers die in de voorbije jaren om het leven zijn gekomen, maar ook familieleden van vissers die al tientallen jaren geleden zijn overleden, komen nog elk jaar naar de plechtigheid. Eerst is er een plechtige herdenkingsmis in de Sint-Petrus en -Pauluskerk georganiseerd door het Comité Vissershulde en de Koninklijke Federatie der Zeelieden gevolgd door een bloemenhulde aan het monument der Zeelieden op het Zeeheldenplein. Er werden heel wat kransen neergelegd in naam van ondermeer de Vlaamse regering, de stad en provincie, maar ook door nabestaanden.





De jongens van KW Ibis speelden ook dit jaar een belangrijke rol tijdens het ingetogen moment.





