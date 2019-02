Gelukkige Haard moet bouw van 63 sociale woningen uitstellen na petitie

Timmy Van Assche Leen Belpaeme

25 februari 2019

22u40 0 Oostende Sociale woonmaatschappij de Gelukkige Haard moet de bouw van 63 sociale appartementen voor een tijdje in de koelkast stoppen. Aanleiding is een petitie en bezwaarschrift van een buurtbewoner. “We kozen nochtans voor het ontwerp met de minste impact. Nu verliezen we zeker twee jaar tijd”, zegt Sara Casteur, directeur van de Gelukkige Haard.

In de Karel Goetghebeurstraat had de Gelukkige Haard plannen om 63 sociale appartementen te bouwen van één en twee slaapkamers. De bebouwing zou komen op het laatste stuk bouwgrond die de sociale woonmaatschappij in eigendom had, net op de rand van de wijk Nieuwe Stad. Tegenover het perceel werden tien tot vijftien jaar geleden ook al sociale woningen gebouwd. Er zouden nu vier gebouwen komen: eentje van zeven, twee van vijf en één van drie bouwlagen. Maar dat was tegen de zin van een overbuur, die klaagde over het verdwijnen van zon- en lichtinval en mogelijke inkijk. “Ook zullen de sociale personen zorgen voor overlast zoals drugs, alcohol, lawaai en vuil.” Een opvallende stelling, gezien iedereen in de buurt nu al sociale huurder is. Een van de grootste bezwaren is “dat er geen groen meer zou overblijven”. Vervolgens deed een petitie de ronde en diende hij een bezwaarschrift in bij de deputatie.

Sara Casteur, directeur van de Gelukkige Haard, duidt de situatie. “Via de Vlaamse bouwmeester schreven we een architectuurwedstrijd uit. We wensten namelijk een mooi bouwproject met een lage impact op de wijk. We wilden niet dat de bewoners op een muur van appartementen moesten uitkijken. Daarom opteerden we dus voor vier aparte gebouwen, met open groene ruimtes ertussen.”

200 personen hebben de petitie ondertekend. “Uit de gesprekken die ik met de buurtbewoners had, blijkt dat velen eenvoudigweg bezorgd waren over de invulling van het perceel. Met de ondertekening wilden ze een signaal geven. We hebben een infovergadering gehad en alle vragen zo goed mogelijk trachten te behandelen, waarop de bezorgdheid wat wegebde. Veel handtekeningen komen ook van bewoners uit verder afgelegen straten die niet bij dit project betrokken zijn. Dat er daadwerkelijk klacht werd ingediend bij de provinciale deputatie, deed velen schrikken.”

Afwijking

Opvallend: het stadsbestuur van Oostende keurde de plannen eerder al goed. Maar omdat er een bezwaarschrift werd ingediend, onderzocht de deputatie de plannen. Daarop stelde ze een afwijking vast. Zo zouden de gebouwen één meter te ver naar achteren worden gebouwd. En dat mag niet. “Van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) van deze site, bestaat een papieren versie – uit de tijd dat men nog analoog werkte – en digitale versie. Die zijn beide voor interpretatie vatbaar, maar voor ons valt dit in ons nadeel uit. Het is sneu dat onze architect noch de dienst stedenbouw van de stad deze interpretatie had opgemerkt”, aldus Casteur.

Dikte van lijnen

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open Vld) bevestigt. “Die interpretatie bestaat onder meer uit de verschillende dikte van lijnen op de papieren en digitale plannen. Dit is bijzonder jammer voor de Gelukkige Haard en de wijk Nieuwe Stad”, zegt Claeys. “Er is hier echt een hoge nood aan kwalitatieve woningen. Het is eigenlijk vrij hallucinant dat dit project werd afgekeurd. Volgens de plannen mag hier zowaar een monolithisch blok van pakweg 200 meter op tien verdiepingen komen, maar het voorstel met mooie open tussenruimtes, wordt van tafel geveegd. Dit is een kwalitatief project dat mee met de Vlaamse bouwmeester werd ontwikkeld. Let wel, de deputatie kan hier gelijk hebben, volgens de absoluut strikte letter van de wet.” Niet de petitie of het bezwaarschrift deed het project de das om, wel de herziening van de deputatie.

En nu? “Voor de Gelukkige Haard is dit een drama”, zucht Casteur. “Het ontwerp van dit project kostte ons al 440.000 euro. Maar wij denken ook aan het algemeen belang. We zitten de komende tien jaar met twee zware renovatieprojecten bij enerzijds de hoogbouw van de Nieuwe Stad en anderzijds de eengezinswoningen van de aanpalende Mimosawijk. 300 bewoners voldoen niet langer aan de ‘rationele bezetting’. Bijvoorbeeld: een woonst met drie slaapkamers, moet door minstens vier personen bewoond zijn. Maar in veel gezinnen zijn de kinderen het huis uit en woont een koppel of alleenstaande in een te grote woning. Dit nieuwe project zou ons hebben toegelaten om mensen uit de Mimosawijk te verhuizen. Nu moeten we die operatie herbekijken. We zullen de 63 nieuwe woonsten in de koelkast stoppen en mee opnemen in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan. Maar de opmaak daarvan kan wel twee jaar duren.”