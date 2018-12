Gele hesjes voeren weer actie, maar met minder hinder deze keer Timmy Van Assche

15 december 2018

18u37 0 Oostende In Oostende hebben de gele hesjes opnieuw actie gevoerd, aan Dikke Mathille deze keer.

Twee weken geleden vatten ze al eens post aan de Kennedyrotonde, met fikse vertragingen als gevolg voor wie Oostende wou binnenrijden. Dit keer bezetten de actievoerders de Leopold II-laan en Karel Janssenslaan, rond het beeld Dikke Mathille. Ze staken ofwel traag de straat over of hielden de auto’s enkele tellen tegen. De verkeershinder was in zekere zin beperkter in vergelijking met twee weken geleden. In de Leopold II-laan kunnen automobilisten sowieso niet snel rijden. Heel wat voetgangers stappen namelijk van en naar de kerstmarkt in het Leopoldpark. Tussen twintig en dertig actievoerders deelden pamfletten uit. “Gelukkige Kerst en Nieuwjaar”, las de tekst. “Voor alle Oostendenaars wensen we in 2019 geen extra kosten of belastingen, sterkere uitbouw van sociale diensten, meer lokaal werk en gratis openbaar vervoer en parkings.”

Verder pleiten ze voor meer koopkracht en minder kosten, een verlaging van de BTW op elektriciteit, betaalbare gezondheidszorg en woningen en degelijke jobs met fatsoenlijk loon. Ook nu weer werd de actie met gemengde reacties onthaald. Sommige automobilisten claxonneerden enthousiast, andere bestuurders ergerden zich aan de vertraging op de weg. De politie hield een oogje in het zeil.