Geldkoffertje gestolen uit hotel: camerabeelden registreren diefstal Mathias Mariën

19 januari 2019

18u49 0 Oostende De receptionist van een hotel langs de Hertstraat in Oostende merkte vrijdagnacht op dat een geldkoffer was gestolen.

Het koffertje lag achter de receptie. In het hotel zijn camera’s beschikbaar die de diefstal volledig registreerden. De politie kwam ter plaatse en nam de beelden in beslag voor verder onderzoek. Wellicht kan de dader duidelijk in beeld gebracht worden. Het onderzoek is nog volop lopende.