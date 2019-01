Geld gestolen uit wassalon JHM

28 januari 2019

Inbrekers hebben zondagnacht hun slag geslagen in een wassalon in de Stroombanklaan in Oostende. Rond 1.40 uur drongen ze de zaak binnen door het rolluik te forceren. Eenmaal binnen braken ze de geldautomaat open. Daaruit stalen ze enkele honderden euro’s in muntstukken van 50 cent. Na de inbraak vluchtten de dieven weg per fiets. De politie is een onderzoek gestart en stelde een PV op.