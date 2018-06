Geld en juwelen gestolen 25 juni 2018

02u39 0

In de Van Iseghemlaan in Oostende werd vrijdagavond ingebroken in een appartement. Toen de bewoners thuiskwamen, stelden ze vast dat het slot van hun voordeur geforceerd werd. Inbrekers hadden hun flat volledig doorzocht en waren aan de haal gegaan met cash geld en juwelen. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)