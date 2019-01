Geld en juwelen gestolen bij inbraak JHM

05 januari 2019

Bij een inbraak in een woning in de Leffingestraat in Oostende konden dieven zaterdag enkele juwelen en een som cash geld buitmaken. De bewoners waren even voor 14 uur thuis gekomen en stelden vast dat er ingebroken werd in hun appartement. Hoe de dieven konden binnen raken is niet duidelijk. De politie kwam ter plaatse en deed nog een onderzoek in de buurt maar die leverde niets meer op. Er werd een PV opgesteld en het labo van de politie zal ter plaatse gaan om een sporenonderzoek uit te voeren.