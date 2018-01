Geiteplein steekt (bijna) in het nieuw 24 januari 2018

02u43 0 Oostende Het Geiteplein, een bekend sport- en ontspanningsveld op de hoek van de Steensedijk en Prins Roselaan, wordt momenteel stevig onder handen genomen.

Een druk bezocht voetbalveldje, met een ondergrond in kunststof, had je al, maar nu komen er nog een resem speeltoestellen bij. Zo is er enerzijds een groot klim-, klauter- en obstakeltoestel, waar kinderen en jongeren zich volledig kunnen laten gaan. Anderzijds staat er een hindernisspel in de vorm van een brandweerauto, met klim- en glijplezier als doel. Een veer en dubbele schommel maken het geheel compleet, net als houten zitbankjes. Alleen, door het slechte weer van de afgelopen dagen staan de speelzones onder water. "De komende weken wordt drainage aangelegd en zullen houtschilfers worden uitgestrooid onder de toestellen. Tegen de krokusvakantie willen we het parkje officieel openen. In de buurt zijn heel wat nieuwbouwwoningen opgetrokken en vestigden zich dan ook jonge gezinnen", verklaart jeugdschepen Arne Deblauwe (sp.a) de aanpak van het plein.





"In combinatie met het voetbalveld, maken de speeltoestellen dit speelplein helemaal af."





Het Geiteplein ligt ook langs de recreatielus Groen Lint. (TVA)