Geert Meesschaert opent Expo 18 21 februari 2018

02u36 0 Oostende In de IJzerstraat is onlangs Expo 18 geopend. Annick Zinzen en Marleen Desmet stelden er als eerste tentoon en op 2, 3 en 4 maart is het de beurt aan de exclusieve handtassen van Melina C. De exporuimte is een initiatief van Geert Meesschaert, zaakvoerder van Meesschaert & Partners, gespecialiseerd op vlak van outplacement en loopbaanbegeleiding.

"Ik merkte dat mijn kunstzinnige cliënten meestal geen plek vinden om hun werken tentoon te stellen. Met Expo 18 wilde ik daar iets aan doen. De ruimte kan gebruikt worden voor de organisatie van culturele activiteiten zoals lezingen, infosessies, cursussen, workshops en tentoonstellingen", vertelt Geert Meesschaert.De interesse blijkt nu al groot. "We zitten al vol tot eind maart en er zijn nog vragen binnengekomen. Ik werk samen met de Oostendse kunstenares Joke Neyrinck om Expo 18 bekend te maken."





Positieve evolutie

In het voorbije jaar zijn er verschillende nieuwe initiatieven geopend rond kunst. "Dat er zes initiatieven zijn bijgekomen is goed nieuws", zegt ook schepen Bart Plasschaert. "Het is een goed teken dat mensen willen investeren. Oostende heeft dan ook een positief imago met onder meer het streetartfestival. Het is positief dat ook privé-organisaties mee op de kar springen." (LBB