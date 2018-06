Geen werken aan zeedijkparking in de zomer 13 juni 2018

03u00 0

De werkzaamheden aan de parking onder de Zeedijk, tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein, worden gestaakt tijdens de zomermaanden juli en augustus. Deze maand nog wordt de zone onder de dijk ter hoogte van de Hertstraat uitgegraven. Ook in juni volgt de plaatsing van de vloerplaat en betonnering ter hoogte van de Kapucijnenstraat. De afsluitingen en het werfmateriaal rond de gemaakte trapopeningen in de Albert I-promenade worden voor eind juni weggenomen. De openingen worden gedicht en de zeedijk wordt hersteld met mager beton. Om verkeer over de voorlopig herstelde bevloering te vermijden, worden extra bloembakken en zitbanken geplaatst. De werkzaamheden worden hervat op 3 september. Onder de zeedijk komen 240 plaatsen en 75 garageboxen. Info over de werken: www.parking-zeedijk-oostende.com. (TVA)