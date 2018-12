Geen straf voor ploegbaas die broek van collega in brand stak Siebe De Voogt

20 december 2018

15u37 2 Oostende Een 38-jarige man uit Gistel heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen in een wel erg opvallende zaak. K.D. stak twee jaar geleden de broek van een collega in brand.

Het incident vond plaats op 2 september 2016 op een bouwwerf in Oostende. Volgens zijn advocaat wilde ploegbaas K.D. zijn collega alleen maar waarschuwen. “Die werknemer vatte sommige dingen nogal speels op en mijn cliënt wilde hem de gevaren van het ontvlambare product aantonen.” De ploegbaas goot het goedje op de grond en stak het in brand. Het product was echter ook op de broek van de 27-jarige collega uit Oostende terechtgekomen. Het slachtoffer werd met tweede- en derdegraadsbrandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de ploegbaas deed hij al het mogelijke om zijn collega te helpen. Hij moet hem nu een voorlopige schadevergoeding van 1.500 euro betalen. De rechter stelde een gerechtsdeskundige aan om de precieze schade van het slachtoffer te begroten.