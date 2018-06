Geen straf voor bezit en verspreiding van kinderporno 29 juni 2018

Een 41-jarige man uit Oostende heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. J.T. liep in het najaar van 2016 tegen de lamp. Speurders ontdekten op zijn laptop kinderporno en troffen op een externe harde schijf gelijkaardige bestanden aan. Uit het verdere onderzoek bleek dat J.T. vier jaar eerder ook al kinderporno gestuurd had naar vijf mannen. J.T. bekende tijdens zijn verhoor de feiten, maar kreeg gisterenmorgen niettemin geen straf opgelegd. De rechter hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat op een recentere laptop van de man geen kinderporno meer werd aangetroffen. (SDVO)