Geen stemlokalen in woonzorgcentra 30 maart 2018

Collins Nweke (Groen) voegde een punt aan de agenda toe van de gemeenteraad in Oostende over het oprichten van stembureaus in woon- en zorgcentra. In 2014 pleitte de partij hier ook al voor. Het idee zal weliswaar niet uitgevoerd worden. Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte werd het voorstel bekeken en besproken met de woonzorgcentra zelf en is het niet mogelijk. "Het heeft een zekere charme, maar in de woonzorgcentra is geen enkele animo om dat te doen en wij kunnen geen rusthuizen opvorderen als er andere mogelijkheden zijn. Bij de rusthuizen van het Sociaal Huis is Lacourt ook al geen optie, want het is in restauratie. In De Boarebreker was de reactie heel negatief. De hele wijk, zo'n 800 mensen, zouden hier ook moeten komen stemmen en dat zou een te grote overlast zijn voor de rusthuisbewoners. Voor de Boarebreker bevindt het stemlokaal zich in de Koninklijke Stallingen in dezelfde straat." (LBB)