Geen pardon voor dronken doodrijder VIER JAAR CEL VOOR OOSTENDENAAR DIE TANKSTATION BINNENREED SAM OOGHE

19 mei 2018

02u48 0 Oostende Vier jaar effectieve celstraf en een levenslang rijverbod. Dat is de straf die Oostendenaar Geert Willems gisteren gekregen heeft omdat hij in januari stomdronken met zijn auto het tankstation van Drongen binnenreed, met een dode tot gevolg. Willems zal nog twee jaar extra in de cel zitten voor oplichting.

"Het oordeel van de rechtbank is dat het slachtoffer niet 'stierf' in het verkeer, maar dat hij werd gedood in het verkeer." De rechter die gisteren oordeelde over het lot van Oostendenaar Geert Willems (54), wond er geen doekjes om. Op 22 januari reed de zakenman het Texaco-tankstation in Drongen binnen met 2,32 promille in het bloed, wat gelijkstaat met ongeveer twaalf glazen voor een volwassen man. De Nederlander Gerrit De Heus (67), die koffie aan het drinken was in de shop van het tankstation, kwam om. Twee collega's van hem raakten gewond. "De beklaagde draagt een verpletterende morele verantwoordelijkheid", besloot de rechter.





Het eindoordeel van de rechtbank: vier jaar gevangenisstraf, en twee jaar bijkomend in een ander vonnis. Want Willems is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg twee jaar voorwaardelijk omdat hij de NMBS oplichtte voor bijna twee miljoen euro. Die straf wordt nu een effectieve celstraf. Eerder liep hij ook al acht veroordelingen op voor de politierechtbank. Liefst vijf keer reed hij dronken op de weg. De laatste maal in 2015, toen hij met 2,64 promille in de bloedbanen een ongeluk veroorzaakte en vluchtmisdrijf pleegde.





Alcoholverslaving

"De tijd van de kansen is voorbij", was de rechter duidelijk. Willems had het nochtans anders gewild. Volgens zijn advocaten sukkelt hij met een hardnekkige alcoholverslaving. "Drinken of niet: dat is voor hem geen keuze meer", zo pleitte Walter Van Steenbrugge. "Om een terugval te voorkomen, is een repressieve straf geen oplossing." Van Steenbrugge vroeg een autonome probatiestraf. Dat betekent dat Willems niet naar de cel zou moeten, maar wel opgevolgd zou worden voor zijn alcoholverslaving. Met een levenslang rijverbod was de zakenman het zelf eens.





De rechtbank weigerde die vraag in een bijzonder scherp vonnis. "We moeten de samenleving beschermen tegen het gevaar dat deze man inhoudt. Een probatiestraf is niet passend gezien de ernst van de feiten en het verleden van de beklaagde. Hij had niet de intentie om andere personen te doden, maar hij moest zich bewust zijn van het feit dat door zijn onverantwoorde gedrag de kans op een fatale afloop groot was. Het slachtoffer werd gedood." De zakenman mag ook na zijn vrijlating nooit meer met de auto rijden.





Willems zit trouwens al sinds januari in de Gentse gevangenis en kwam gisteren niet eens naar zijn vonnis luisteren. Volgens zijn advocate was dat om de sereniteit te bewaren. Willems heeft nu nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. De slachtoffers en nabestaanden werden al vergoed.