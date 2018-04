Geen Ostend Fire Games: tekort aan medewerkers 09 april 2018

Oostende De vijfde editie van de Ostend Fire Games, die normaal gezien op 25 augustus zou plaatsvinden op het strand, is afgelast.

"We vinden niet genoeg medewerkers die nog hun schouders onder het evenement willen steken, waardoor de volledige organisatie slechts bij twee mensen terechtkwam. Er rest niet genoeg tijd om het hele evenement op poten te zetten, dus hebben we beslist om de vijfde editie af te gelasten. Heel jammer, aangezien de Fire Games in 2013 startten om een overleden collega te eren en de opbrengsten naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding gingen. De jeugd moet misschien wat meer de handen uit de mouwen durven steken", reageert korporaal Rik Cooleman, voorzitter van de Brandweerverbroedering Oostende. De Ostend Fire Games is een spectaculair sportevenement voor hulpverleners, die in team zware obstakels bedwingen en proeven doorstaan. "Maar niet getreurd, volgend jaar houden we een tweedaagse jubileumeditie. De tweede dag staat dan in het teken van de jeugdbrandweer", stelt Cooleman. (BBO)