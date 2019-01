Geen kerstboomverbranding meer: worden kerstbomen vanaf volgend jaar aan geiten gevoederd? Timmy Van Assche

12 januari 2019

20u30 2 Oostende Voortaan geen kerstboomverbrandingen meer in Oostende. Het nieuwe stadsbestuur gaat op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief. Milieuschepen Silke Beirens (Groen) en organisator vzw De Beeldstorm lopen met idee rond om de bomen als geitenvoer weg te geven. Hoe denken de bezoekers daarover?

Door het aangekondigde slechte weer werd de traditionele kerstboomverbranding op het Klein Strand afgelast. Vooral de wind was de spelbreker. Gelukkig werd niet het hele evenement afgelast. Er werden sprotjes gebakken op houtskool, sfeervolle muziek gespeeld en vooral gezellig gedronken onder vrienden en familie. Honderden bezoekers tekenden present voor een glas en hapje. Sowieso zou het de laatste kerstboomverbranding geweest zijn. De nieuwe coalitie van Open Vld, N-VA, Groen en CD&V kijkt voor volgend jaar uit naar een milieuvriendelijk en ecologisch alternatief. “Als stadsbestuur moeten we een voorbeeld stellen en verder werken aan een positief verhaal voor het milieu en klimaat. Een kerstboomverbranding past daar niet in”, vertelt Silke Beirens (Groen), schepen van milieu. “Let op, we willen wel dat er bij de start van het jaar een evenement is waar mensen gezellig samenkomen – naast de nieuwjaarsreceptie, natuurlijk. Daarom zijn we met vzw De Beeldstorm ideeën aan het uitwerken om volgend jaar met een nieuw event uit te pakken. Wat ik versta onder een milieuvriendelijk alternatief? Er zijn verschillende opties. In Duitsland en Nederland zien we dat kerstbomen worden gegeven als voeder voor geiten. Het is goed voor hun spijsvertering en bevat vitamines. Hoe we dat praktisch zullen aanpakken, zullen we samen verder bespreken. Het is zeker niet de bedoeling dat we geiten naar het strand of de stad brengen om ze vervolgens hier te voederen, nee. Met Groen kaartten we in het verleden de kerstboomverbranding al enkele keren aan. We zijn blij dat we nu kunnen meewerken aan een alternatief. Ook andere steden en gemeenten voeren kerstboomverbrandingen af.” Iwein Scheer van vzw De Beeldstorm, en bekend als stichter van de Paulusfeesten, is het idee genegen. “We organiseren als zo’n dertig jaar de kerstboomverbranding. Het merendeel van de bomen die we verbrandden, was afkomstig van Oostendenaars die ze zelf kwamen afgeven. Maar de afgelopen jaren was de aanvoer toch verminderd. Het kan dus zeker geen kwaad om het hele concept in z’n geheel te herbekijken. Ons idee moet mensen van alle wijken samenbrengen. Ik denk, naast het voederen van geiten, ook aan een ecologische fakkeltocht.” De stad gooit haar kerstbomen op openbaar domein al langer in de verhakselaar.

“Wat met vuurwerk?”

Wat denken de bezoekers van het evenement nu van dit milieuvriendelijk idee? “Een kerstboomverbranding is nostalgisch. Ik zou het spijtig vinden mocht het verdwijnen. Wat kan het nu voor kwaad als je één keer per jaar een vuurtje stookt?”, vraagt Marc Houdart zich af. “Zullen ze dan ook het vuurwerk in de zomer afschaffen of inperken? Want dat is ook niet bepaald goed voor het milieu, hé”, stelt Bart Vergote. “Zolang er maar activiteiten georganiseerd worden”, meent Karien Trompet, “want mensen moeten nog veel meer samenkomen.” Volgens Robert Sinaeve is het een goed idee. “De stad vervult een voorbeeldfunctie. Het gaat niet om ‘die ene keer’ dat er maar een verbranding wordt georganiseerd, maar alle kleine beetjes samen. Het evenement moet wel sfeer en gezelligheid blijven uitstralen. Een vuurkorf hoort daar bijvoorbeeld wel bij.” Ook Ingrid Degrote is positief. “De verbranding werd in het verleden al eens uitgesteld door slecht weer en in Bredene hebben ze het al afgeschaft. Geen kerstboomverbranding is niet het einde van de wereld, hé.” Kerstboomverbranding of niet, het evenement van zaterdagavond kon alvast op ontzettend veel bijval rekenen.