Geen buit in opslagplaatsen 23 april 2018

04u30 0

Op de Torhoutsesteenweg in Oostende hebben dieven zaterdagnacht geprobeerd in te breken in verschillende opslagplaatsen in de kelder van een appartementsgebouw. De politie kwam ter plaatse, maar al snel bleek dat er niets gestolen was. Wel vertoonden alle deuren tot de opslagplaatsen inbraaksporen. (MMB)