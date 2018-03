Geen bezwaar tegen Hangaar d'Amour BIEDER WIL BRASSERIE, BROUWERIJ EN BORDEEL INRICHTEN IN LOODS LEEN BELPAEME

17 maart 2018

02u30 0 Oostende Er is een bod gedaan op Hangaar I in Oostende om er - naast een brasserie en brouwerij - ook raamprostitutie onder te brengen. De stad heeft geen bezwaar tegen een bordeel naast de 'Tettenbruggen', maar noemt het liever een Hangaar d'Amour.

Het Oostendse Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid (AGGB), dat werkt in opdracht van de stad, heeft een bod ontvangen voor de aankoop, renovatie en verhuur van Hangaar I in de Stapelhuisstraat. In de bouwvallige loods zijn er nu onder meer een fuifzaal en een discotheek ondergebracht. Het beschermde gebouw brokkelt weliswaar steeds verder af en is dringend aan renovatie toe. Er waren in het verleden al ideeën, waaronder een maritiem museum, maar de stad zag hiervan af. De vzw Oostendse Oosteroever maakte in november 2017 bekend dat een ontwikkelaar geïnteresseerd was om er prostitutie in onder te brengen. Zij spraken van een megabordeel, maar daar wilde burgemeester Johan Vande Lanotte niet op ingaan.





30-tal ramen

Bij de stad spreken ze liever over Hangaar d'Amour. "De term megabordeel is belachelijk", stelde Vande Lanotte in december al op de gemeenteraad. "We hebben in Oostende een 30-tal ramen, dat is nog niet de helft van Antwerpen en ook daar wordt niet van een megabordeel gesproken."





Hazegras

Vande Lanotte was weliswaar niet gekant tegen het idee om de prostitutie weg te halen uit de wijk Hazegras. Hij bezocht ook al eens samen met collega-burgemeester Bart De Wever Villa Tinto in Antwerpen om inspiratie op te doen. "Een beter georganiseerde manier van raamprostitutie is zeker wenselijk. Daar zijn veel klachten over. Er was een onderzoek bij de bewoners van een sociale huisvestingsmaatschappij die zich daar toch zorgen over maken", zei de burgemeester in december.





Nog voorstellen

In het recente voorstel is het de bedoeling om na de restauratie Hangaar I - behalve met raamprostitutie - ook in te vullen met een stadsbrouwerij, een brasserie en de bestaande voedselbedeling. Woningen zouden er niet komen. De stad wil voorlopig geen verdere toelichting geven, maar laat weten niet gekant te zijn tegen dergelijk voorstel. Het zou gaan om een constructie waarbij het gebouw voor één euro verkocht wordt aan de ontwikkelaar, om het op zijn beurt voor 27 jaar in erfpacht te geven aan Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid. Die zou het op zijn beurt verhuren. Na 27 jaar zou het AGGB opnieuw de eigenaar worden voor één euro.





Het stadsbestuur wil wel ook andere kandidaten met plannen voor Hangaar 1 een kans geven. Tot 16 april kunnen voorstellen worden ingediend bij het AGGB.