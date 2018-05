Geen belasting voor Rode Duivels-vlag bij handelszaak 25 mei 2018

Handelaars die tijdens het WK voetbal onder meer een vlag met de Belgische driekleur willen ophangen, moeten daar geen belasting op betalen. Het stadsbestuur verleende toestemming aan de Oostendse handels- en horecazaken om in de aanloop naar en tijdens het WK voetbal de Rode Duivels te steunen met zichtbare versieringen. Vlaggen en banners van de Rode Duivels mogen kosteloos aan de gevel van de handelszaak gehangen worden. Ook een vlag of banner op het trottoir voor de zaak kan, op voorwaarde dat de doorgang voor de voetgangers niet belemmerd wordt. "Sommige etalages kleuren al zwart-geel-rood. Het enthousiasme en de steun aan onze Rode Duivels is er. Nu mag dat ook buiten zichtbaar worden", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). (LBB)