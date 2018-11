Gedaan met nachtelijke cargovluchten ACTIEGROEP HAALT SLAG BINNEN DOOR BLUNDER MINISTER SCHAUVLIEGE BART BOTERMAN

13 november 2018

02u26 0 Oostende Doordat de Raad van State een beslissing van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft geschorst, mogen op de luchthaven van Oostende 's nachts geen cargovliegtuigen meer landen of opstijgen. Het gaat om 180 vluchten per jaar. "We hopen op een snelle oplossing", klinkt het bij de luchthavendirectie.

De saga rond de nachtvluchten begon al in 2015, toen luchthavenuitbater Egis aan de Bestendigde Deputatie van West-Vlaanderen een afwijking vroeg op de milieuvergunning 2004-2024. In die vergunning werd de geluidsimpact op de omgeving namelijk stelselmatig afgebouwd: vanaf 2015 zouden geen nachtvluchten met een geluidsproductie van meer dan QC 12 (tot 103 db, of ongeveer zo luid als een rijdende motorfiets) mogen plaatsvinden. Voor passagiersvluchten was er geen probleem, want die maken minder lawaai. Voor cargovluchten was dat wel nefast. Om naar eigen zeggen de commerciële leefbaarheid van de luchthaven niet in het gedrang te brengen, vroeg de luchthavendirectie toch nog toestemming voor 540 nachtvluchten met een geluidsproductie tot QC 37 (tot 108 db) . Gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V) wou zo ver niet gaan, maar stond wel 180 nachtelijke vluchten per jaar met een maximale geluidsproductie van QC 26 (tot 104 ,5 db) toe. De luchthaven ging akkoord.





Nieuwe beslissing

Maar actiegroep WILOO, voluit Werkgroep Impact Luchthaven Oostende op de Omgeving, ging in beroep.





Daardoor belandde het dossier in oktober 2016 op het bureau van Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Ondanks een negatief advies van de afdeling Milieuvergunningen, bevestigde minister Schauvliege de beslissing van de gedeputeerde. WILOO legde dat niet naast zich neer en stapte naar de Raad van State. Daar werd de beslissing van minister Schauvliege recent vernietigd. "Want de Raad van State acht de motiveringsplicht geschonden. De minister mag negatief advies van de afdeling Milieuvergunningen naast zich neer leggen, maar moet dat extra grondig motiveren. Volgens de Raad van State is de beslissing niet grondig genoeg gemotiveerd", reageert Jan Pauwels, woordvoerder van Joke Schauvliege. "De minister zal een nieuwe beslissing moeten nemen, maar een concrete timing is niet bekend. Het hele dossier moet opnieuw alle stappen doorlopen", aldus Pauwels. In tussentijd valt de luchthaven van Oostende terug op de initiële milieuvergunning en gaan de 180 nachtvluchten - ofwel 45 per kwartaal - niet door. En dat is dus bijzonder slecht nieuws voor de luchthaven. "We zullen de getroffen maatschappijen verwittigen omtrent deze situatie", zegt Vanessa Flamez, woordvoerster van luchthavenuitbater Egis. "We hopen op een snelle oplossing zodat 180 aangevraagde nachtvluchten alsnog kunnen doorgaan. Dit vooral om de ontwikkelingsplannen te garanderen",aldus Flamez. Actiegroep WILOO reageert voorzichtig positief. "Het kan niet zijn dat commerciële belangen boven de gezondheid van omwonenden komen te staan. Het is goed dat we gelijk krijgen, maar we willen niet te vroeg victorie kraaien. De minister moet namelijk opnieuw beslissen. Onze advocaat neemt het vonnis van de Raad van State intussen verder onder de loep", reageert voorzitter Marcel Heintjens.