Gauwdief haalt meteen honderden euro’s af Jelle Houwen

22 december 2018

16u03 0

Een gauwdief heeft meteen na het stelen van een portefeuille gebruik gemaakt van de bankkaart van zijn slachtoffer. Een 66-jarige dame werd wellicht zaterdagvoormiddag beroofd in het stationsgebouw van Oostende maar merkte dit zelf pas enkele uren later op. Toen ze aangifte deed bij de politie van Oostende bleek de dief al gebruik te hebben gemaakt van haar bankkaart. In een parfumwinkel werd voor meerdere honderden euro’s parfum gekocht en aan verschillende bankautomaten haalde de dief ook nog eens enkele honderden euro’s af. De politie zal de camerabeelden opvragen om na te gaan of ze de dader zo kunnen klissen. Het onderzoek loopt verder.