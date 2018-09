Gasophoping in kelder 07 september 2018

In de kelder van een huis in de Weeshuisstraat heeft er zich gisterenmiddag plots heel wat gas opgestapeld. Bij werken werd de gasleiding beschadigd. Er moest een gat in de kelder worden gemaakt om zo zuurstof bij te steken en het gas te verdrijven. (JHM)