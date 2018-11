Gaslek stuurt tramverkeer in de war 21 november 2018

Bij bouwwerken in de IJskelderstraat in Oostende werd gisteren rond 10.50 uur een gasleiding geraakt tijdens graafwerken. Volgens de politie werd de straat enkele uren afgesloten en werd een team van netbeheerder Eandis gevorderd om het lek te dichten. Evacuaties waren niet nodig omdat er geen woningen of actieve bedrijven zijn in de straat. Het tramverkeer dat vlakbij passeert kreeg wel te lijden onder het gaslek. Tot 15 uur, toen het lek definitief gedicht was, werden pendelbussen ingelegd tussen De Haan en Westende.





(BBO)