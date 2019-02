Gasalarm bij Aquafin, daarna stroompanne in Zandvoorde JHM

01 februari 2019

09u28 0

Bij waterzuiveringsbedrijf Auqafin in de Zandvoordestraat in Oostende is donderdagavond een alarm afgegaan dat wijst op een gaslek of gasprobleem. De brandweer kwam daarna ter plaatse en deed verschillende metingen. Die resultaten bleken echter negatief te zijn. Op vrijwel hetzelfde moment, vlak na het gasalarm. ontstond ook een stroompanne die diverse straten in Zandvoorde troffen. Of de twee incidenten verband houden met elkaar is onduidelijk. De stroompanne was vrij snel opgelost.