Garagebox opengebroken, toestellen ontvreemd BBO

04 januari 2019

18u01 0 Oostende In de Guldensporenlaan in Oostende werd donderdagnacht ingebroken in een garagebox. Er werden verschillende elektronische toestellen ontvreemd door een onbekende.

De eigenaar merkte vrijdag rond 9 uur ‘s morgens dat zijn garagebox was opengebroken. In de garagebox stond zijn voertuig, dat volgens de politie echter niet op slot was, geparkeerd. In de auto lagen verschillende elektrische toestellen maar die zijn dus gestolen. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en is een onderzoek gestart. Voorlopig is de dader niet bekend.