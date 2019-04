Gandolfi krijgt in beroep 6 maanden cel met uitstel voor gesjoemel Jeffrey Dujardin

02 april 2019

13u17 0 Oostende De Oostendse Barbara Gandolfi heeft in het Gentse hof van beroep zes maanden cel met uitstel gekregen voor gesjoemel bij het faillissement van het energiedrankbedrijf dat ze had overgenomen met haar echtgenoot Frédéric Vanderwilt. Daarnaast kreeg ze een boete van 8.250 euro.

Gandolfi kreeg voor de feiten eerder in het hof van beroep van Brussel zes maanden cel met vijf jaar uitstel. Die straf bleek echter onwettig, want wettelijk kan het uitstel maar met een termijn van drie jaar gegeven worden. Daarom verbrak het Hof van Cassatie het arrest en verhuisde de zaak weer naar het hof van beroep, deze keer in Gent. In beroep vroeg haar advocaat een ‘eenvoudige schuldigverklaring’ omdat de feiten van 2008 de redelijke termijn overschreden hadden. Van een celstraf zou dan geen sprake meer zijn. Gandolfi was zelf niet aanwezig. De procureur-generaal vroeg om de termijn aan te passen naar zes maanden cel met drie jaar uitstel. Het hof ging in op de vraag van de procureur-generaal.