Galerijen en musea zetten deuren extra laat open 14 februari 2018

Er zijn dit jaar 32 deelnemers aan de Nacht van de musea en de galerijen op 17 februari. Met dit evenement wil de dienst Cultuur van de stad de galerijen en musea extra ondersteunen. Onder andere musea als Mu.Zee, de Venetiaanse Gaanderijen en het Stadsmuseum zetten hun deuren open, maar ook kleinschalige maar daarom niet minder bijzondere initiatieven als 't Grijze Huis, Kunststudio Jook of ZigZag art-bar doen mee.





"De galerijen hebben het niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk om de mensen nog naar de galerij te krijgen", vertelt schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) "We hebben het programma dit jaar losgekoppeld van 'Liefde tussen de Lijnen' waardoor de deuren al op 14 uur opengaan en we een pak meer bezoekers verwachten."





Studio 221 is een nieuwkomer. Theo Van de Vyver stelt zijn persoonlijk atelier open voor een tentoonstelling met werken van Fred Bervoets. "Ik toon unieke werken uit een privécollectie: een unieke kans voor liefhebbers." Tijdens de nacht zullen er ook heel wat extra activiteiten zijn onder meer aangeboden door de leerlingen van het 'Conservatorium aan Zee'. De galerijen en musea zijn geopend tussen 14 en 22 uur. (LBB)