Galerij ZigZag brengt uniek kunstboek uit: “Op ontdekking in een doos”



Timmy Van Assche

12 februari 2019

18u12 0 Oostende Met ‘Kunst? Kunst!’ pakt kunstgalerij en koffiebar ZigZag opnieuw uit met een opvallend boek. Als is ‘boek’ niet meteen de juiste term. “Wanneer je deze doos opent, vind je teksten en kunstfoto’s terug, waarna de lezer op ontdekking gaat”, vertelt uitgever Peter Van Ruysseveldt.

ZigZag ligt pal tegenover Mu.Zee, in de Romestraat 6. Naast een goeie koffie, lekkere wijn of verfrissend bier kan je hier ook een wisselende kunstcollectie bewonderen. Uitbaters Peter Van Ruysseveldt en Patricia Steenhuis zijn ook uitgevers van kunstboeken. Een eerste boek, ‘Rugs from rural Morocco’, zette Marokkaanse vrouwen en hun prachtige tapijten centraal. Vorig jaar werd uitgepakt met een ferm gesmaakt fotoboek van Karl Houtteman met gedichten van Paul Soete. En nu is er de erg opvallende uitgave ‘Kunst? Kunst!’, al kan je het geen boek noemen in de strikte zin van het woord. “We dachten ‘out of the box’ en kwamen uit bij, jawel, een ‘box’”, lacht Peter. “In deze doos zitten welgeteld negentien teksten en 32 kunstfoto’s. De lezer kiest dus zelf waar de ontdekkingsreis begint en eindigt. Plagiëren, kopiëren en stelen van kunst vormt het thema. Want wanneer is nieuwe kunst écht helemaal nieuw? Hoe moeilijk is het om vernieuwend uit de hoek te komen? Negentien mensen uit de kunst- en cultuurwereld schreven een begeleidende tekst, zoals Phillip Van den Bossche van Mu.Zee, Patrick Allegaert van Theater Aan Zee, en theatermaker en acteur Chokri Ben Chikha.” En dan zijn er natuurlijk nog de kunstfoto’s op zich, gemaakt door Oostendenaar Andrea Shkreli. “Veel kunstboeken bevatten prachtige foto’s en afbeeldingen. Maar die uitsnijden of –scheuren is echt niet aan de orde. Daarom steken de foto’s en bijdragen los in een doos. Op die manier kan je de knappe foto’s inkaderen of ophangen. Zo is er een klant die alle afbeeldingen in zijn bureau heeft uitgestald of iemands kind die de foto’s gebruikte voor een voordracht over kunst. Handig, toch? Zo kan iedereen elke dag van kunst genieten.” Ook opvallend zijn de foto’s van hedendaagse kunstwerken van artiesten uit Kinshasa, waarvan het portret van Stromae van Pita Kalala de cover siert. “Over het algemeen nemen we foto’s van kunstwerken die je – tot mijn grote spijt – niet snel in musea te zien krijgt. Wij hangen de originele werken trouwens wel uit in onze koffiebar.”

“Knappe realisatie”

“Wat ZigZag realiseert in korte tijd realiseert is knap”, ziet cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Ze werken erg verbindend. Hun koffiebar met kunst is het concept van hoe een moderne kunstgalerij kan zijn. Ze pakken uit met sterke expo’s, denk maar aan die over James Ensor vorig jaar. En ze wonnen ook al de Toegankelijkheidsprijs in 2017, in hetzelfde jaar dat ze de deuren openden. Het boek dat ze nu uitbrengen, laat je niet snel los.” ‘Kunst? Kunst!’ is verkrijgbaar bij ZigZag en kost 50 euro. De oplage is genummerd en beperkt tot 300 stuks.