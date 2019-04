Furie slaat bierglas op cafébaas omdat ze geen drank meer krijgt JHM

09 april 2019

15u51 0

De uitbater van café The Bridge in Oostende moest in de zomer van vorig jaar twee hechtingen in het achterhoofd krijgen nadat hij te maken kreeg met een furie in zijn café. Tijdens de Paulusfeesten vorig jaar kreeg hij C.D. in zijn café binnen die behoorlijk boven haar theewater was. De vrouw wilde nog meer drank bestellen maar dat werd haar geweigerd. “Daarop ging de vrouw door het lint en gooide ze eerst met bier naar cafébaas F.”, sprak de procureur. “Die wilde haar daarop buiten zetten en nam haar vast bij de arm. Daarop nam C.D. een bierglas en sloeg die stuk op het achterhoofd van de cafébaas. Of ze gooide ermee in zijn richting en het glas viel uiteen op zijn achterhoofd, dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval moest hij twee hechtingen krijgen. Ik vraag een effectieve celstraf.” F. stelde zich geen burgerlijke partij en C.D. stuurde haar advocaat. Volgens hem was het de cafébaas zelf die eerst met bier gooide en daarna de vrouw in een ongeoorloofde houdgreep nam. Vonnis op 14 mei.