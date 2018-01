Frontman The Van Jets samen met vader op podium JOHANNES VERSCHAEVE OEFENT VOOR UNIEK HUISKAMERCONCERT TIMMY VAN ASSCHE

20 januari 2018

02u45 0 Oostende The Van Jets-frontman Johannes Verschaeve (37) en zijn vader Jan (72) zullen voor het eerst samen het podium delen. Voor huiskamerfestival Chambres d'O brengen ze verrassende nummers met de gitaar. "We zijn een muzikale familie. Papa's eerste gitaar staat nog bij mij thuis", vertelt Johannes.

In 2016 verzorgde Johannes muzikale intermezzo's tijdens het literaire programma van Theater Aan Zee. Toen ging de bal aan het rollen. "De nummers moesten passen bij het literaire thema. Ik logeerde toen bij mijn ouders", vertelt Johannes. "Voor een Zuid-Amerikaans thema ging ik bij mijn vader te rade, want hij kent aardig wat Zuid-Amerikaanse liedjes. Ik heb hem toen meteen gevraagd om zelf op te treden. Papa's optreden is toen erg in de smaak gevallen." Want dat vader Jan wat van muziek kent, staat buiten kijf. "Toen ik in Leuven studeerde, engageerde ik me in de derde wereldbeweging en de studentenparochie. We zongen toen protestliederen en ik zorgde voor begeleiding op gitaar. Ik had veel bewondering voor de Chileense activist en volkszanger Victor Jara, die in 1973 werd vermoord tijdens de staatsgreep van dictator Pinochet. De liefde voor de muziek is voor altijd gebleven."





Relikwie

Ook op het podium heeft Jan wel wat ervaring. "Toen Johannes en Michael geboren werden, schreef ik liedjes voor mijn vrouw. Toen mijn moeder dement raakte, heb ik het ook van mij afgezongen. Zo'n tien keer heb een aantal van die liedjes opgevoerd in intieme kring. In het Duinenkerkje deed ik ook de muzikale begeleiding tijdens de zondagse vieringen. Maar in een band heb ik nooit gespeeld. Het is enkel liefhebberij." Johannes leerde wel muziek spelen dankzij zijn vader. "Als kind, terwijl ik in de zetel lag te dommelen, hoorde ik hem vaak zijn gitaar stemmen of oefenen. En toen ik als tiener Nirvana ontdekte, wilde ik hun nummers leren spelen. Papa gaf me zijn eerste, oude gitaar om te oefenen. Ik heb die gitaar nog steeds, als een soort relikwie. Weet je, onbewust heb ik toch veel van papa overgenomen. Zoals de dynamiek tussen stil en luid spelen, of bepaalde melodieën. Ik tokkel ook liever op nylon dan op ijzeren snaren. Ze klinken wat meer Zuid-Amerikaans."





Handenstand in klas

Vader Jans liefde voor muziek werkte aanstekelijk. "Ik heb Johannes of Michael nooit opgedrongen om muziek te spelen. Het is er gewoon van gekomen. Wij zijn thuis veel met muziek bezig. Mama Rodriguez (69) zong bijvoorbeeld als sopraan." Toch zijn er duidelijke verschillen tussen Jan en Johannes. "Papa is eerder liefhebber van kleinkunst en klassieke muziek", weet Johannes, die met The Van Jets stevige rockmuziek maakt. "Toch heeft papa een zeker rock-'n-roll-gehalte. Het is een 'leutemaker' - ik herinner me als kleuter dat hij in onze klas handenstand deed op de stoelen. Hij is ook een podiumbeest. Papa voelt het publiek goed aan."





Trots

Jan weet nog goed hoe het was toen Johannes en Michael met The Van Jets begonnen in 2004. "Ik dacht: 'Waar zijn die gasten in godsnaam aan begonnen.' Ze studeerden nog. Onlangs zag ik ze aan het werk in De Grote Post, tijdens de release van hun jongste album. De muziek, het decor, de belichting: gewoonweg schitterend", zegt de trotse vader.





Praktisch

Zondag 28 januari treden Jan en Johannes om 11 en 15.30 uur op in de Honoré Borgersstraat 65. Ze zijn volop aan het repeteren. "We zullen enkele verrassende nummers brengen", belooft Jan. "Vanuit onze eigen expertise bepalen we wie welke nummers brengt", vult Johannes aan. "Omdat we enkel met een gitaar opkomen, zal het een pure set zijn voor een publiek van zo'n dertig man, heel gezellig." Op zaterdag 27 januari brengt Johannes ook akoestische versies van The Van Jets-nummers, om 11 en 17.30 uur in de Plakkerstraat 76.





Alle info: www.chambresdohuiskamerfestival.be.