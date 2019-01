Frima legt morgen de boeken neer Leen Belpaeme

23 januari 2019

15u04 0 Oostende Het Oostendse bedrijf Frima legt donderdag officieel de boeken neer. Het personeel werd gisteren al ingelicht op een bijzondere ondernemingsraad. De 83 arbeiders en 15 bedienden zijn allemaal hun werk kwijt. Een 15-tal mensen zou eventueel aan de slag kunnen bij Frigilunch in Veurne. Het bedrijf neemt een lijn van Frima over.

Het personeel van Frima kreeg gisteren al het slechte nieuws dat het verhaal officieel ten einde is voor Frima. Het nieuws kwam niet als een verrassing. “We zagen het al weken aankomen. Als het dan ook officieel zover is, is het toch een mokerslag. Het gaat al lang slecht. De sfeer viel gisteren al bij al nog mee, ik vermoed dat de ontnuchtering bij velen pas vandaag komt. Dat is bij mij toch het geval. Frima is een stuk van mijn leven. Ik heb er ondermeer mijn vrouw leren kennen”, vertelt Oostendenaar Glenn Dangreau, die al 19 jaar in het bedrijf werkte. Een 100-tal mensen staat nu op straat. “Er werken heel wat vijftigplussers in het bedrijf. Voor veel mensen is dit nieuws dus echt wel een drama. Een 15-tal mensen kan misschien aan de slag in een bedrijf in Veurne.”

Kroniek aangekondigde dood

Ook bij ACV zag secretaris Voeding Alain Degand het faillissement aankomen. “Gisteren werd aangekondigd op een speciale ondernemingsraad dat de boeken zullen neergelegd worden. Dat was zeker geen verrassing, maar eerder een kroniek van een aangekondigde dood. Het bedrijf was al lange tijd in problemen. Er waren al twee periodes van WCO’s (wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen) waarbij het bedrijf tijdelijk beschermd werd tegen schuldeisers. Er werden daarbij al heel wat toegevingen gedaan. Toen Frima een groot contract kwijtspeelde met McCain, goed voor drievierde van de productie was dat de doodsteek die het bedrijf niet meer is te boven gekomen”, vertelt Degand.

De vakbond en het personeel stellen zich vragen bij de bedrijfsleiding. “Er werden heel wat kansen gegeven en er is een herstelplan opgemaakt, maar die is nooit uitgevoerd. Als je weet dat je in kritieke toestand zit en je veegt er nog je voeten aan, dan kan je toch vragen stellen. De voorbije jaren was het bedrijf al verlieslatend. Ondertussen werden ook al de gronden en de gebouwen verkocht.” Ook bij het personeel komen dezelfde bedenkingen naar boven. “De grote baas heeft ons altijd blaasjes wijsgemaakt. Er waren bedrijven die wilden samenwerken. Als ze dat gedaan hadden bestonden we misschien nog. Ook met McCain liep de samenwerking niet goed. McCain was goed voor 60 procent van de productie, toen dat contract stopte wisten we dat het niet meer lang zou duren”, vertelt Glenn Dangreau nog.