Frietketel veroorzaakt brand in flat 02 mei 2018

In de Wellingtonstraat in Oostende is zondagavond omstreeks 21.15 uur brand uitgebroken in een flat op de vierde verdieping van een appartementsgebouw. Een oververhitte frietketel lag aan de oorzaak en zorgde voor flink wat rookontwikkeling in het gebouw. De brandweer van Oostende snelde ter plaatse en besliste uit voorzorg enkele bewoners op de verdieping te evacueren. De pompiers hadden de situatie echter snel onder controle, waarop de bewoners opnieuw naar hun appartement mochten. De schade in het appartement bleef beperkt en niemand raakte gewond. De brandweer moest het gebouw wel nog enige tijd ventileren. (SDVO)